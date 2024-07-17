Аліна Шаманська опублікувала відео на особистій сторінці, де попросила не ототожнювати її ім'я з ім'ям Руслана Ханумака. Вона заявила, що не має жодного стосунку до його рішень, бо давно розлучена.

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На моє велике здивування, існує певна кількість людей, яка вважає, що я досі заміжня та маю стосунки з Русланом Ханумаком. Я хочу це спростувати і заявити, що досить давно подала на розлучення і зараз є офіційно розлученою. Жодного відношення до його рішень та дій я не маю,

– підкреслила Аліна Шаманська.

Блогерка додала, що Руслан Ханумак перебуває у нових стосунках і був у них ще до офіційного розлучення. Єдине, що пов'язує її з гумористом – це син, хоч навіть з приводу батьківства у них різні погляди.

Аліна Шаманська про Ханумака: відео

Нагадаємо, 3 липня Руслан Ханумак повідомив, що вирішив переїхати у США заради сина. Водночас за даними ЗМІ, він перетнув кордон на початку травня на українсько-угорській дільниці.