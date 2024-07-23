Сергей Притула обратился к аудитории и призвал не стричь всех публичных персон под одну гребенку. По его мнению, Руслан Ханумак теперь бросил тень на всех звезд.

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Он выехал, всем ручкой помахал и сказал: "Пусть я буду уклонист или предатель, но буду со своим ребенком". Когда ты публично узнаваемый человек, и ты обществу, которое страдает во времена войны, и миллионы людей не могут увидеть своих детей, говоришь: "А я могу, я уехал". И тут возникает вопрос, а как ты уехал?

– отметил волонтер.

Сергей Притула напомнил, что астма, на которую ссылался Руслан Ханумак ранее, уже не дает возможность для выезда за границу. Так же и отсрочка не означает, что человек может пересечь границу. Поэтому вопрос, выехал ли юморист за границу законно, остается открытым.

"В украинском обществе невероятно высокий запрос на справедливость. Однако украинская власть, транслируя этот запрос наружу, не занимается этим чувством справедливости внутри украинского общества. Наверное, мы никогда не узнаем, каким образом Руслан Ханумак выехал из Украины. Если начать разматывать, то эта ниточка к какому-то клубочку же доведет. Кто пропустил? На каких основаниях? Это очень печально", – подытожил Притула.

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Напомним, 3 июля Руслан Ханумак заявил, что переехал из Украины в США ради сына. В то же время по данным СМИ, он пересек границу в начале мая на украинско-венгерском участке. Ранее Ханумак утверждал, что выехал законно, опубликовав скриншот из приложения Резерв+. Но свое сообщение об этом он уже удалил.