Всім було поср*ти, – Сергій Притула вперше заявив, що ображений на "Новий канал"

Волонтер Сергій Притула не працює на телебаченні з початку повномасштабної війни. Однією з причин цього рішення була образа на канал, де він працював 14 років.

Сергій Притула вперше заговорив про образу на "Новий канал". Він зізнався, що був обличчям та "серцем" цього каналу 14 років, однак не відчув подібної відданості у відповідь.

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Волонтер розповів, що з початку повномасштабної війни ніхто з керівництва не поцікавився, як він. Така байдужість зіграла роль і в його рішенні остаточно завершити кар'єру телеведучого.

Коли тебе переманювали неодноразово на інші канали на ах*р*ть які більші зарплати, а ти ніколи не йшов, бо це твої люди, твоя сім'я. І коли після початку повномасштабки абсолютно ніхто не поцікався, як ти, впродовж, мабуть, пів року. Це питання "Як ти?" є наріжним каменем. Керівництву каналу, всім було поср*ти,

– поділився Сергій Притула.

Волонтер розповів, що через пів року мовчання всі "удали, ніби нічого не трапилося" та почали надсилати пропозиції щодо знімань у проєктах. Він натомість відмовляв.

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Нагадаємо, Сергій Притула з початку повномасштабного вторгнення весь свій час почав приділяти волонтерству та благодійному фонду. Після 10 місяців великої війни він повідомив, що не повернеться на телебачення. Цей довгий етап життя у розважальних шоу він вважає завершеним та остаточно перегорнутим.