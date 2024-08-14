Сергей Притула впервые заговорил об обиде на "Новый канал". Он признался, что был лицом и "сердцем" этого канала 14 лет, однако не почувствовал подобной преданности в ответ.

К слову Сергей Притула ответил, готов ли пойти на фронт: "Не нужно принимать поспешных решений"

Волонтер рассказал, что с начала полномасштабной войны никто из руководства не поинтересовался, как он. Такое равнодушие сыграло роль и в его решении окончательно завершить карьеру телеведущего.

Когда тебя переманивали неоднократно на другие каналы на ах*р*ть какие большие зарплаты, а ты никогда не уходил, потому что это твои люди, твоя семья. И когда после начала полномасштабки абсолютно никто не поинтересовался, как ты, в течение, видимо, полгода. Этот вопрос "Как ты?" является краеугольным камнем. Руководству канала, всем было поср*ть,

– поделился Сергей Притула.

Волонтер рассказал, что через полгода молчания все "удалили, будто ничего не случилось" и начали присылать предложения по съемкам в проектах. Он взамен отказывал.

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Напомним, Сергей Притула с начала полномасштабного вторжения все свое время начал уделять волонтерству и благотворительному фонду. После 10 месяцев большой войны он сообщил, что не вернется на телевидение. Этот долгий этап жизни в развлекательных шоу он считает завершенным и окончательно перевернутым.