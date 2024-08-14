Сергій Притула вперше заговорив про образу на "Новий канал". Він зізнався, що був обличчям та "серцем" цього каналу 14 років, однак не відчув подібної відданості у відповідь.

До слова Сергій Притула відповів, чи готовий піти на фронт: "Не потрібно приймати поспішних рішень"

Волонтер розповів, що з початку повномасштабної війни ніхто з керівництва не поцікавився, як він. Така байдужість зіграла роль і в його рішенні остаточно завершити кар'єру телеведучого.

Коли тебе переманювали неодноразово на інші канали на ах*р*ть які більші зарплати, а ти ніколи не йшов, бо це твої люди, твоя сім'я. І коли після початку повномасштабки абсолютно ніхто не поцікався, як ти, впродовж, мабуть, пів року. Це питання "Як ти?" є наріжним каменем. Керівництву каналу, всім було поср*ти,

– поділився Сергій Притула.

Волонтер розповів, що через пів року мовчання всі "удали, ніби нічого не трапилося" та почали надсилати пропозиції щодо знімань у проєктах. Він натомість відмовляв.

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Нагадаємо, Сергій Притула з початку повномасштабного вторгнення весь свій час почав приділяти волонтерству та благодійному фонду. Після 10 місяців великої війни він повідомив, що не повернеться на телебачення. Цей довгий етап життя у розважальних шоу він вважає завершеним та остаточно перегорнутим.