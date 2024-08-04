Тому він чесно відповів, чи має намір мобілізуватись у ЗСУ. Притула каже, що поки що не планує добровільно йти на фронт, оскільки його фонд дуже результативний і він більше допомагає Україні, перебуваючи в тилу.

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Що Притула каже про мобілізацію

Сергій зазначив, що, якщо в Україні зміняться закони і його відстрочка стане недійсною, він готовий мобілізуватися.

Пригадую реакцію військових, коли було мобілізовано керівника військового напряму нашого фонду. Радощів ні в кого з військових це не викликало. Рома Синіцин реально розбирався у всьому, що відбувається на 1200 кілометрів лінії бойового зіткнення. Верифікував запити по максимальній актуальності для всіх підрозділів. Коли його мобілізували підрозділ аеророзвідки отримав хорошого юніта. Для сотень великих підрозділів утратилась на певний період часу комунікаційна ланка,

– зазначив громадський діяч

Волонтер розповів, що майже всі чоловіки з його родини служать у Збройних силах України. Через це він неодноразово замислювався про те, щоб поповнити їхні лави та стати на захист країни зі зброєю в руках.

Проте саме українські захисники переконали його займатися волонтерством. Вони підкреслили, що його діяльність у тилу є надзвичайно важливою і приносить значну користь, допомагаючи забезпечити військових усім необхідним.

Тому Сергій вирішив продовжувати свою роботу як волонтер, роблячи вагомий внесок у підтримку армії.