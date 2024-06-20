Рекомендую, – відомий український режисер розповів, як оновив військово-облікові дані
20 червня 2024, 09:07Читать новость на русском
Джерело:Семен Горов
Режисер Семен Горов розповів, як оновив свої дані військовозобов'язаного відповідно до нового Закону про мобілізацію. Він зазначив, що зробив це у ЦНАПі.
Чоловік поділився своїми враженнями з шанувальниками. Крім того, 53-річний режисер опублікував фото з Центру надання адміністративних послуг.
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Семен наголосив, що швидко оновив дані військовозобов'язаного.
Пішов у ЦНАП. Взяв талон. 7 хвилин у черзі на дивані. Підійшов до столика. Через 5 хвилин оновив дані. Рекомендую,
– поділився Горов.
Що відомо про новий закон про мобілізацію
Він увійшов у дію 18 травня та передбачає кілька важливих нововведень:
- Усі військовозобов'язані громадяни мають оновити свої дані в територіальних центрах комплектування або через онлайн-сервіс. Призовний вік відтепер знижується з 27 до 25 років. Крім того, врегульовано питання бронювання працівників для компаній та роботодавців.
- Військовозобов'язані повинні носити з собою військово-облікові документи (військові квитки, посвідчення) та пред'являти їх на вимогу поліції та працівників територіальних центрів комплектування. Важливо зауважити, що повістки тепер можуть вручати не лише працівники ТЦК, а й представники СБУ, розвідки, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, навчальних закладів та управителі багатоквартирних будинків.
- До того ж з 1 вересня 2025 року в Україні запроваджується базовий військовий вишкіл для всіх призовників віком до 24 років у рамках навчальних планів вишів. Для жінок така підготовка є добровільною.
- Водночас закон не регулює питання демобілізації та термінів служби – ці аспекти мають бути врегульовані окремим законопроєктом.