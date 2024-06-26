Шокуючу сцену не вирізали з фільму. Відтак, глядачі побачили, як саме почувається знаменитість під час приступу.

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Напад стався просто під час прийому Селін Діон в лікаря. Медичний персонал негайно відреагував, намагаючись полегшити біль співачки. Її поклали на масажне крісло та дали ліки для заспокоєння нервової системи. У фільмі показали, як артистка, плачучи та тремтячи від болю, не може поворухнутися. Через деякий час вона прийшла до тями.

Сильний напад Селін Діон: дивіться відео онлайн

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