Шокуючу сцену не вирізали з фільму. Відтак, глядачі побачили, як саме почувається знаменитість під час приступу.
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Напад стався просто під час прийому Селін Діон в лікаря. Медичний персонал негайно відреагував, намагаючись полегшити біль співачки. Її поклали на масажне крісло та дали ліки для заспокоєння нервової системи. У фільмі показали, як артистка, плачучи та тремтячи від болю, не може поворухнутися. Через деякий час вона прийшла до тями.
Сильний напад Селін Діон: дивіться відео онлайн
Що відомо про хворобу Селін Діон
- У грудні 2022 року в зірки виявили невиліковну хворобу – синдром м'язової скутості, рідкісне неврологічне захворювання.
- Шлях до встановлення правильного діагнозу виявився довгим і складним. Лікарям знадобилося близько десяти років. Протягом цього часу Діон боролася з сильним болем, вдаючись до медикаментозного лікування.
- Відомо, що хвороба вплинула на голосові м'язи артистки, що призвело до значних змін у її здатності співати. Як наслідок, Селін була змушена перенести свій запланований тур на 2023-2024 роки.
- Наслідки хвороби виявилися настільки серйозними, що одного разу через сильні м'язові спазми співачка злама собі ребра.
- Водночас попри всі випробування, зараз співачка проходить інтенсивну терапію п'ять днів на тиждень, намагаючись боротися з прогресуванням захворювання.