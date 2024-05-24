До того ж Селін розповіла про готовність говорити про своє захворювання. Ба більше, артистка поділилася, що має шалену любов до життя.

Цікаво Селін Діон з невиліковною хворобою з'явилася на обкладинці Vogue в напівоголеному вигляді

Що розповіла Селін Діон

Прем'єра документального фільму "Я: Селін Діон" відбудеться 25 червня. Втім, 23 травня вийшов трейлер до кінострічки, в якому Діон описує як їй довелося скасувати свій тур через хворобу – синдром м'язової скутості.

До того ж співачка розповіла деталі боротьби з невиліковним захворюванням. За словами Селін, був момент, коли вона ледь не розпрощалася з життям.

"Зараз Селін набагато краще, але в якийсь момент вона ледь не померла. Це те, що вона сказала. Це був страшний час", – заявила журналістка Хода Котб.

Втім, виконавиця зізналася, що тепер готова розповісти світові про свої страждання і боротьбу. Також Діон висловила шалену любов до життя.

Я важко працюю щодня. Але я маю визнати, це було справжнім випробуванням. Я дуже сумую за людьми. Якщо я не можу бігти, я буду йти. Якщо я не можу йти, я буду повзти. Я не зупинюся. Я бачу своє життя і люблю кожну його частину,

– поділилася заплакана Селін.

Трейлер фільму "Я: Селін Діон" – дивіться відео онлайн

Що відомо про хворобу Селін Діон