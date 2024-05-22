СБУ оголосила про підозру зраднику Юрію Бардашу
22 травня 2024, 13:35Читать новость на русском
Джерело:СБУ
Український продюсер Юрій Бардаш після 24 лютого 2022 року перебрався до Росії, де підтримує повномасштабну війну. Тепер Служба безпеки України оголосила йому підозру.
Зокрема, зраднику висунуто звинувачення за чотирма окремими статтями. Серед них – публічні заклики до насильницької зміни влади та виправдовування збройної агресії Росії.
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Що саме інкримінували Юрію Бардашу
Зрадника звинувачують у публічних закликах до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганді війни, виправданні збройної агресії Росії проти України та героїзації її учасників.
Хто такий Юрій Бардаш
- До російського вторгнення він був відомий як продюсер Quest Pistols, "Гриби", "Нерви", Wellboy, Луна та інших виконавців.
- Однак після 24 лютого 2022 року Бардаш переїхав до Росії та став відкритим прихильником путінського режиму й активно поширює російську пропаганду в соціальних мережах.
- Особливе обурення викликав прямий ефір, у якому він виправдовував російську агресію, говорив про "вчасну капітуляцію" України, "один русский народ" і "братовбивчу війну на Донбасі".
- Крім того, зрадник привітав Путіна з днем народження "від імені здорових українців", що є абсолютно цинічним жестом.
- У своїх висловлюваннях Юрій зневажає все українське, називаючи український паспорт "чорною міткою" та заявляючи про огиду до всього, що пов'язане з Україною.