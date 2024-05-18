Блогерка-мільйонниця з Івано-Франківська Саша Бо на своїй сторінці в інстаграмі похвалилась новою зачіскою.

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Саша Бо змінила імідж

Блогерка показала, що зістригала волосся зі сльозами на очах. Вона зізналась про проблеми зі здоров'ям, через які і пішла на такі разючі зміни.

Одна справа – відрізати каре, бо душа потребує змін і зовсім інше – коли у тебе проблеми зі здоров'ям, коли буквально лисієш і не вмієш навіть укладку зробити, бо волосся інше... Зовсім інше. Не моє,

– написала Саша Бо.



Саша Бо змінила імідж / Фото з інстаграму блогерки

Так інфлюенсерка вперше у житті постала з новою зачіскою – каре. Вона зізналась, що спершу не хотіла ділитися своїми проблемами, але фани підтримали її.

"Боялась насмішок, знецінювання мого стану та переживань, зловтішань і токсичних обговорювань. Та я помилялась. Дякую, що ви у мене є. Вперше в житті я обрізала волосся більше, ніж залишилось на голові. Вперше такий дивний стан. Вперше не вийшла укладка. Вперше каре", – поділилась Саша Бо.



Саша Бо змінила імідж / Фото з інстаграму блогерки

Саша Бо з новою зачіскою: відео

Цікаво, що лише у квітні Саша Бо також наважувалась на зміни іміджу. Тоді вона пофарбувала волосся у більш темний каштановий колір. Раніше інфлюенсерка мала медовий блонд зі світлими пасмами, однак вона зрозуміла, що такий відтінок їй не подобається.