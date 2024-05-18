Чемпіонка України з фітнес-бікіні та блогерка, відома під ніком Корячка, викликала черговий скандал у мережі. До слова, у соцмережах вона продовжує спілкуватися російською мовою.

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Тетяна Коряк похвалилась поїздкою за кордон

Тетяна Коряк опублікувала фото зі своїм чоловіком, де показалася на тлі приватного літака. Вона повідомила, що летить з сім'єю у Канни, де зараз відбувається кінофестиваль.

Ми починаємо нашу подорож. Моя мрія здійснилася. Навіть двоє з них! Ні, три! Лечу на приватному літаку до Канн. Прогулянка по червоній доріжці і згодом покажу ще одну, – розповіла блогерка.



Тетяна Коряк з чоловіком / Фото з інстаграму блогерки

Не всі підписники та користувачі мережі оцінили таку розкіш під час війни. Тому у коментарях під дописом багато критики та обурення:

"Відписка. На тлі наступу на Харків, Вовчанськ такі пости просто знущання";

"На що ви розраховували, виставляючи це фото? На підтримку українців? Дві паралельні реальності. Ганьба";

"Особливо ці пости і сторіс зацінять вимушені переселенці з Маріуполя, Бахмута, Харківщини котрі через війну втратили все... Я досі не можу прийти до тями після пекла Маріуполя...";

"Мені здається, треба бути солідарною зі своїм народом, з людьми, які не мають рук банально поїсти, з дружинами, які зараз виховують дітей без батька, а не виставляти ось це і тригерити людей";

"З жиру вже не знають, як побіситися. Не толерантно щодо інших людей в Україні. Когось на передок, а комусь Канни на приватному";

"Комусь закони писані, комусь ні. Комусь війна, а комусь гульня. Ні, звісно я рада за вас, але багато запитань…";

Інші користувачі підтримують пару:

"Люди, ало! Чому всі живуть в парадигмі страждань і змушують страждати інших?";

"Всі нормальні і адекватні люди підтримують вас. І не будуть писати погані коментарі!";

"Як же задовбали горе-коментатори, лиш би обіс*ати, а я порадію за вас";

"Красунчики! Про політ на приватному теж мрію".

Що пишуть у коментарях / Скриншот з інстаграму Тетяни Коряк

Як блогерка відповіла на хейт

Тетяна Коряк додала в інстаграм-сторіз, що ціль її візиту до Канн – це вихід на червону доріжку з метою підтримати Україну, а також вона відвідає благодійний вечір Ukraine Fashion Film Festival. На цьому заході виступить одна з представниць України Jerry Heil, танцівниця Ілона Гвоздьова та інші.

Згодом блогерка вирішила відповісти на хейт. Тетяна сказала, що кілька разів за 10 років війни втрачала все, але вона не опускала рук та працювала.

Мені чесно шкода тих людей, які пишуть злісні коментарі. Бо їх життя зводиться до того, щоб принизити мене і відчути при цьому щось. На своїй сторінці я звикла надихати людей на те, щоб робити своє життя краще. Вже 10 років війни, не 2 роки повномасштабної. Моя сім'я кілька разів все втрачала,

– висловилась блогерка.

Інфлюенсерка заявила, що українське суспільство стало "нездоровим психологічно". Вона побажала хейтерам знайти у собі сили та взяти на себе відповідальність щодо свого життя і не засуджувати інших за щастя.

"В умовах повномасштабної війни люди стали такими злими, вони забули що таке радіти, вони хочуть, щоб всі навколо страждали. Чесно, наше суспільство психічно нездорове. Ця тенденція мене жахає. Хай я прийматиму удар хейту у свій бік, я витримаю, не хвилюйтесь. Головне, щоб люди, які дивляться на мене, надихались", – підсумувала Коряк.

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