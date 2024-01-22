У колишньої дружини принца Ендрю виявили злоякісну меланому всього через кілька місяців після лікування раку молочної залози. Це свідчить про рак шкіри.
До слова Приїхав без дітей: принц Вільям навідався у лікарню до Кейт Міддлтон, яка перенесла операцію
У Сари Йоркської рак шкіри
У герцогині Йоркської видалили кілька родимок, одна з них виявилася раковою. Злоякісна меланома може бути найсерйознішим типом раку шкіри.
Лікарі сподіваються, що рак виявили на ранній стадії, тому більше проблем у герцогині не буде. Однак їй доведеться пройти ще додаткові обстеження.
Очевидно, що ще один діагноз, поставлений незабаром після лікування раку грудей, викликає занепокоєння, але герцогиня залишається в гарному настрої,
– повідомив представник Сари Фергюсон.
На Різдво герцогиня Йоркська проводила час з сім'єю. Та останні тижні вона проводить у клініці в Австрії.
Останні новини про здоров'я членів королівської сім'ї
- Цього тижня король Чарльз III лягатиме до лікарні. Під час планового огляду у нього виявили доброякісну пухлину. Утворення скорегують та вилікують, тому певний час монарх не з'являтиметься на публіці.
- Кейт Міддлтон перебуває у приватній клініці в Лондоні. Вона перенесла планову операцію на черевній порожнині. Хірургічне втручання пройшло успішно. Ймовірно, принцеса Уельська не виходитиме у світ до Різдва.