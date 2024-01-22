У колишньої дружини принца Ендрю виявили злоякісну меланому всього через кілька місяців після лікування раку молочної залози. Це свідчить про рак шкіри.

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У Сари Йоркської рак шкіри

У герцогині Йоркської видалили кілька родимок, одна з них виявилася раковою. Злоякісна меланома може бути найсерйознішим типом раку шкіри.

Лікарі сподіваються, що рак виявили на ранній стадії, тому більше проблем у герцогині не буде. Однак їй доведеться пройти ще додаткові обстеження.

Очевидно, що ще один діагноз, поставлений незабаром після лікування раку грудей, викликає занепокоєння, але герцогиня залишається в гарному настрої,

– повідомив представник Сари Фергюсон.

На Різдво герцогиня Йоркська проводила час з сім'єю. Та останні тижні вона проводить у клініці в Австрії.

Зауважимо, влітку минулого року у герцогині Йоркської діагностували ранню форму раку молочної залози. Їй провели операцію, яка була успішною.

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