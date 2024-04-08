Зараз все інакше, – Санта Дімопулос вперше за тривалий період повернулася до України

Співачка Санта Дімопулос з початком повномасштабної війни перебралася за кордон. Водночас днями вперше за довгий час повернулася до столиці.

Вона зізналася, що зараз у місті все інакше, проте у Києві блогерка відчуває себе вдома. Крім того, знаменитість розповіла, чим займається в столиці.

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Чим Санта Дімопулос займається в Києві

Співачка зізналася, що вже встигла зустрітися з подругою, сходити на шопінг, відвідати косметолога й навіть навідалася до лікарів. Після цього зірка поділилася враженнями від повернення до Києва.

Чудово! Це ж моє рідне місто. Звісно, бувають різні емоції, адже зараз все інакше. Але тут я відчуваю себе вдома,

– розповіла блогерка.



Санта Дімопулос в Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс

Де живе Санта Дімопулос