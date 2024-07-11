Руслан Ханумак, який втік до США, видалив пост про законний виїзд за кордон

Актор Руслан Ханумак нещодавно розповів, як йому вдалося виїхати до США. Втім, згодом чоловік видалив пост з поясненнями щодо перетину кордону в часі війни.

У дописі Руслан зізнався, що виїхав з України на законних підставах. Артист хворіє на астму, тому отримав відстрочку від мобілізації до 3 листопада цього року.

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Чоловік вирішив відреагувати на хейт, опублікувавши пояснення свого виїзду за кордон. За словами зірки, захворювання є спадковим.

Усі мої близькі, друзі, знайомі, колеги знають про постійний "Сальбутамол" у моїй кишені й періодично астматичні напади. Так, у нас у сім'ї це від діда по мамі, і кому треба сказати "спасибі" за виїзд, то це не президенту, з яким ми разом працювали тільки на передвиборчій кампанії, а покійному дідові,

– поділився у видаленій публікації Ханумак.



Новина про пост-пояснення, який ще був на сторінці Ханумака / Скриншот з сайту

Втім, актор не повідомив, чому вирішив приховати пост з виправданнями. Останньою публікацією Руслана був звіт про 7 тисяч гривень, які він зібрав для відновлення дитячої лікарні "Охматдит".

Нагадаємо, днями Руслан Ханумак повідомив про приїзд до США, де зустрівся з сином Артуром. Актора захейтили в мережі через його втечу за кордон під час війни. Він зазначив, що "нехай буде в очах багатьох зрадником, але його син ростиме з татком".