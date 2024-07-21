Ведущая родилась в Литве в семье инженеров. В детстве занималась танцами, затем получила украинское гражданство и продолжила строить жизнь в Украине. Она училась в Киеве на режиссерском факультете Института кино и телевидения, а затем долгое время работала преподавателем в вузе. Впоследствии карьера пошла в гору и Жанна стала креативным продюсером и режиссером-постановщиком на многих телепроектах. Где сейчас Бадоева и чем она занимается – далее в материале Show 24.

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Как Жанна Бадоева стала популярной

В свое время Жанна стала первой женщиной-резидентом в шоу Comedy Club. А в 2011 году вместе с Аланом Бадоевым стали ведущими украинского тревел-проекта "Орел и решка". Однако через год женщина решила уйти из шоу, потому что устала и ей не хватало времени с семьей.

Алан и Жанна Бадоевы / Скриншот из видео

Однако телевизионная карьера Жанны на этом не остановилась. Она стала судьей "Мастер Шеф", сотрудничала с Дмитрием Коляденко в проекте "Не останавливай меня", а затем засветилась и в российском шоу "Битва салонов".

Личная жизнь

Первым мужем ведущей стал журналист, по имени Игорь. У пары родился общий сын Борис, который сегодня проживает в Италии.

Вторым избранником Жанны стал популярный украинский режиссер и клипмейкер – Алан Бадоев. Супруги продержались вместе почти 10 лет. За это время у них родилась общая дочь Лолита. Алан рассказывал, что дочь уже на протяжении шести лет живет в Италии и учится там.

А в 2015 году Бадоева вышла замуж в третий раз. Ее мужем стал бизнесмен, который родом из Львова, Василий Мельчинин.

Гражданская позиция ведущей и где она сейчас

По словам самой Жанны, с 2013 года она больше не работала в Киеве. Ради брака с бизнесменом отказалась от украинского гражданства, чтобы получить итальянское. Кроме того, продолжает активно сниматься в российских проектах.

Бадоева никак не отреагировала на полномасштабное российское вторжение в Украину, несмотря на то, что сегодня живет в Италии. Более того, в конце 2022 года ведущая возобновила проект "Жизнь других", который транслируется на ютуб-канале Жанны и российском телевидении. Это шоу, которое имеет немалое сходство с украинским проектом "Орел и решка".

Чтобы охватить еще большую аудиторию, Бадоева решила запустить и англоязычную версию шоу.

Англоязычная версия шоу "Жизнь других" Жанны Бадоевой / Фото из инстаграма ведущей

В январе 2023 года Жанну Бадоеву внесли в санкционный список Украины из-за пророссийской позиции. Ее экс-супруг, Алан Бадоев, решил не критиковать женщину, а отметил, что сейчас не то время, чтобы обсуждать эту тему.

В своих соцсетях ведущая активно транслирует жизнь. Делится фотографиями из путешествий, публикует фото с мужем и не устает проводить фотосессии. Однако до сих пор нет ни одного слова о войне в Украине, где Жанна создала себе лицо и стала популярной.