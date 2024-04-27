Звезда сериала "Моя любимая Страшко" выходит замуж: очаровательные фото

27 апреля 2024, 11:38
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Дарья Барихашвили

Украинская актриса Дарья Барихашвили сообщила о помолвке. Ей сделал предложение коллега - также актер Сергей Пономаренко.

Звезда сериала "Моя любимая Страшко" Дарья Барихашвили сообщила о новостях в ее личной жизни. Счастливым известием она поделилась на личной странице.

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Дарья Барихашвили выходит замуж

Пара украинских актеров – Дарья Барихашвили и Сергей Пономаренко – обручились. Артист устроил романтическое признание своей избраннице на Киевщине.

Самый счастливый день в моей жизни,
– написала актриса.

31-летняя актриса поделилась счастливыми фото с любимым и похвасталась обручальным кольцом. После важного события Дарья не смогла сдержать слез.


Дарья Барихашвили / Фото с инстаграма актрисы


Дарья Барихашвили и Сергей Пономаренко / Фото с инстаграма актрисы

Новоиспеченную помолвленную пару поздравляют в комментариях звезды - Стася Ровинская, Екатерина Кузнецова. Пишут пожелания и поклонники:

  • "Боже, поздравляю вас. Это, пожалуй, для каждой девушки самый ожидаемый день";
  • "Класс, я вас поздравляю! Будьте счастливыми! Страстной любви, нежности и взаимопонимания!";
  • "Ура! Мы ждали. Поздравляю".

Что известно о паре

  • Дарья Барихашвили и Сергей Пономаренко находятся в отношениях уже более 10 лет. Они познакомились еще студентами – во время учебы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
  • Сейчас оба являются артистами труппы Киевского молодого театра.
Автор: Марія Касій