Руки опустились, – Глинская рассказала, как участник пытался устранить ее из финала "МастерШеф"
Источник:Алина Доротюк
Победительница второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская рассказала, что ни на мгновение не сомневалась в победе. Кроме одного момента, когда соперник пытался устранить ее в финале.
Елизавета Глинская призналась, что с первого эпизода и до последнего верила в свою победу. Ведь была уверена, что триумф нужен ей больше, чем другим участникам.
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Кто пытался "слить" Лизу Глинскую в финале
Но один из участников внес ей мысль о том, что победителем второго сезона может стать только мужчина. И Лизе такая манипуляция показалась правдивой.
Когда в финале остались трое, Миша подошел ко мне и сказал: "Ты же понимаешь, что я получу победу? Первый сезон – победила женщина. Второй сезон – не может победить женщина". И я: точно, реально. Не может так быть. Должна быть победителем женщина, потом парень,
– вспомнила Лиза Глинская.
Лиза призналась, что решила все равно выкладываться на полную. У нее немного опустились руки и уже во время объявления она была уверена, что победа ей не светит.
"У меня ручки сначала опустились. А потом такая: нет, я буду делать все равно. Когда объявляли результаты, я была на 90% уверена, что победителем будет Миша", – добавила звезда.
Интервью с Лизой Глинской: смотрите видео онлайн
Сейчас Елизавета Глинская и Михаил Сосновских не поддерживают отношения. Кулинарка рассказала, что мужчина обиделся на нее из-за проигрыша. Среди участников своего сезона Лиза общается с Александром Билодидом, Виталией Иващенко.
Лиза Глинская на "МастерШеф"
- В 2012 году Елизавета Глинская победила в кулинарном шоу "МастерШеф" 2 сезон. В том же году она закончила кулинарный курс в знаменитой школе Le Cordon Bleu.
- Лиза Глинская вернулась в проект через 6 лет: но на этот раз в роли судьи. Она оценивала участников "МастерШеф. Профессионалы" и "МастерШеф-9". Впоследствии ее заменила Ольга Мартыновская.