Елизавета Глинская призналась, что с первого эпизода и до последнего верила в свою победу. Ведь была уверена, что триумф нужен ей больше, чем другим участникам.

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Но один из участников внес ей мысль о том, что победителем второго сезона может стать только мужчина. И Лизе такая манипуляция показалась правдивой.

Когда в финале остались трое, Миша подошел ко мне и сказал: "Ты же понимаешь, что я получу победу? Первый сезон – победила женщина. Второй сезон – не может победить женщина". И я: точно, реально. Не может так быть. Должна быть победителем женщина, потом парень,

– вспомнила Лиза Глинская.

Лиза призналась, что решила все равно выкладываться на полную. У нее немного опустились руки и уже во время объявления она была уверена, что победа ей не светит.

"У меня ручки сначала опустились. А потом такая: нет, я буду делать все равно. Когда объявляли результаты, я была на 90% уверена, что победителем будет Миша", – добавила звезда.

Интервью с Лизой Глинской: смотрите видео онлайн

Сейчас Елизавета Глинская и Михаил Сосновских не поддерживают отношения. Кулинарка рассказала, что мужчина обиделся на нее из-за проигрыша. Среди участников своего сезона Лиза общается с Александром Билодидом, Виталией Иващенко.

Лиза Глинская на "МастерШеф"