Дело в том, что родители повара до начала большой войны жили в Алупке, которая расположена на южном берегу Крыма, поэтому она ездила к ним в гости. Интересно, что для пересечения границы знаменитость использовала украинский паспорт.

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Лиза Глинская посещала Крым после 2014 года

Всего с момента оккупации полуострова Елизавета около двух-трех раз ездила к родителям в гости. Последний раз это было летом 2021 года, когда Лизе сказали, что ее паспорт недействителен и ей запрещено посещать Крым.

Ручка закончилась и у меня в паспорте просто взяли такую же ручку, немножечко она отличалась, и дописали, когда был выдан (паспорт – 24 Канал). И оно немного смещено. Они сказали, что мой паспорт недействителен. Мы очень долго общались. Больше двух часов. Не запускали меня и потом сказали: "Пускаем, но пометку поставили, что вы выедете и больше заехать не сможете",

– рассказала звезда.

В то же время Глинская отметила, что после того, как вернулась с учебы в Париже в Украину в 2014, то два года не посещала Крым.

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Где сейчас живут родители Лизы Глинской

В 1994 году будущая звезда "МастерШеф" вместе с родителями и сестрой Татьяной переехала из Запорожья в Крым, потому что у младшей сестры Лизы была астма и девушке нужно было сменить климат.

В Алупке родители повара жили до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Сейчас они переехали в столицу в квартиру своей дочери Татьяны, которая сейчас живет в США.

Она сказала: "Оставь ее (квартиру – 24 Канал) родителям, потому что я не верю, что что-то вернется в ближайшее время",

– поделилась Глинская.