Знал лично, звезда "Лиги смеха" жестко высказался о предательнице Регине Тодоренко
Источник:ТСН. Наедине
Ведущий и юморист Фима Константиновский высказался о бывшей одесситке Регине Тодоренко, которую знал лично. Он подчеркнул, что таким людям больше не место в инфопространстве.
В начале полномасштабного вторжения Фима Константиновский не сдерживал своего возмущения в сторону Регины Тодоренко. Он пел о ней саркастические песни и прямо называл "тупой п**дой".
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Но сейчас звезда "Лиги смеха" имеет другое мнение по этому поводу. Юморист подчеркивает, что россиян сейчас не должно быть в украинском инфополе.
Был период, когда обливание грязью россиян, оно приносило радость. Но сейчас их не должно быть в инфопространстве. К черту этот КВН, Регину Тодоренко... А Регина была открытием для меня ворот в ад,
– признался Фима Константиновский.
Шоумен вспомнил, как в первые дни полномасштабной войны Регина Тодоренко показала фото своего гардероба и спросила у подписчиков, что ей одеть – как будто ничего и не происходит.
"Я в тот момент обалдел! Я почему-то это так запомнил! Она же одесситка, к сожалению. Она была первой в перечне людей, которых я знал лично", – заметил Фима Константиновский.
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