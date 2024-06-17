Злата Огневич публично поддержала ЛГБТК+ сообщество

В рамках ежегодного месяца прайда, который призван отметить достоинство, равноправие и вклад ЛГБТК+ сообщества в развитие общества, украинская певица Злата Огневич выразила свою позицию. Она поддержала сообщество и его сторонников.

Своим заявлением исполнительница присоединилась к восходящему количеству знаменитостей, которые открыто выражают солидарность с ЛГБТК+ сообществом и призывают к толерантности и уважению к многообразию.

Интересно Экс-возлюбленный Ирины Билык и отец сына от первого брака: где сейчас Дмитрий Коляденко

Злата Огневич отметила, что любовь существует вне пола, и на нее не влияют такие факторы, как религия, цвет кожи или общественные стандарты.

Любовь это просто любовь. Она вне религии, цветом кожи, стандартами общества и, собственно, пола. Она просто приходит в твою жизнь и делает ее иной,

– подчеркнула артистка.



Злата Огневич о ЛГБТК+сообществе / Скриншот из инстаграм-сторис

Кто еще из звезд поддержал ЛГБТК+ сообщество