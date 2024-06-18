Это тянулось годами, – Злата Огневич рассказала о детстве в Крыму без света и отопления
Источник:Злата Огневич
Украинская певица Злата Огневич не тревожится из-за длительных отключений света. Она призналась, что таким было ее детство в Крыму.
Злата Огневич в инстаграм-сториз показала, что она не падает духом из-за обесточивания. У нее всегда наготове есть лампы и заряженные павербанки.
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Тем более, что исполнительнице не приходилось привыкать к длительным отключениям света. Злата вспомнила свое детство в Крыму, которое тоже было непростым.
Для меня блэкауты – не новость, я так провела все детство в Крыму. То есть это тянулось годами. Еще и не было отопления, а воду включали два раза в день, это в лучшем случае. Правда, тогда не было таких технических возможностей,
– отметила Огневич.
Злата Огневич о Крыме / Фото из инстаграм-сториз
Артистка рассказала, что в этом году жители ее дома сбрасываются по 500 долларов для покупки генератора. В Крыму таких возможностей не было.
"В Крыму мы ставили бочки в подвал, которые накапливали воду и качали насосом на второй этаж. И появление бойлера в нашей квартире было настоящим праздником! До этого грели воду кипятильниками в тазиках. Вот такой веселый быт", – заметила Злата Огневич.
Маша Ефросинина тоже делилась воспоминаниями из Крыма
- Маша Ефросинина родом из Крыма. Для нее также не стали новинкой отключение света. В 1992 году она жила с семьей в Керчи в квартире на 9 этаже. Тогда Маше нужно было сделать все дела до того времени, как выключат свет. Так было каждый день.
- Чаще всего свет выключали вечером около 18 часов – тогда ее отец зажигал керосиновую лампу, а мама готовила еду на кубиках сухого спирта. Ее с сестрой заворачивали в папин кожух. Эти годы Ефросинина вспоминала как ужас, но сейчас проблемы кажутся мелочью.