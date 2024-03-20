Это огромная сумма, – Злата Огневич ошеломила признанием о самом большом долге
Источник:Люкс FM
Украинская певица Злата Огневич рассказала, что имела огромный долг. К счастью, она уже его выплатила.
На это она потратила около двух лет. Интересно, что для этого ей даже пришлось продать свои украшения.
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Какой самый большой долг был у Златы Огневич
Певица рассказала, что в разгар пандемии у нее был долг 17 тысяч долларов.
Для меня это огромная сумма. Я выплачивала ее два года,
– призналась артистка.
Выяснилось, что этими средствами Злата должна была покрыть расходы на тур, который был отменен из-за COVID-19. В частности, нужно было проплатить площадки и сделать другие выплаты по контрактам. Исполнительница поделилась, что для того, чтобы закрыть тот долг она продала некоторые драгоценности и даже занимала у близких.
Знаменитость добавила, что раньше еще брала кредиты на технику, которые выплачивала в течение года.
Мне хотелось подарить что-то классное. Я пошла и оформила множество кредитов,
– призналась Огневич.
После этого звезда вынесла ценный урок и решила больше так не делать.
Интервью со Златой Огневич: смотрите видео онлайн
Как Злата Огневич зарабатывает
Певица призналась, что с началом полномасштабного вторжения творчество мало монетизировалась, поэтому она начала зарабатывать на своих соцсетях. Впрочем, со временем ситуация стабилизировалась.
И теперь знаменитости зарабатывает с блога и рекламы. Кроме того, доход приносит музыкальное творчество.