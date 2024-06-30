Евдокия предстала перед камерой в нежном образе, что подчеркнул ее естественную красоту и изящные черты лица. Поэтому, поклонники не могли не заметить, как юная Евдокия унаследовала элегантность и шарм Ольги Фреймут.
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Дочь известной телеведущей поделилась полезным советом по этикету в новом видео. Евдокия, одетая в розовый защитный шлем, нарукавники и бежевый топ, обратилась к зрителям на английском языке. Девочка объяснила, что на горячий чай, который хочешь охладить, лучше не дуть, потому что он может разлиться, а просто помешивать.
Евдокия. Этикет,
– написала под видео звездная мама.
В комментариях под роликом фаны отметили красоту и харизму Евдокии.
- "Какая грация, какая легкость жестов. Очень похожа изяществом на вас, пани Ольга";
- "Какая харизма у Евдокии";
- "Копия мамы";
- "Какая красавица";
- "Такая красивая девочка".
Что известно о детях Ольги Фреймут
- Телеведущая, является матерью троих детей. Злата, первый ребенок Ольги, родилась в 2006 году от брака с британцем Нилом Митчеллом. Сейчас 18-летняя девушка живет в Лос-Анджелесе, США, где учится и активно занимается танцами. Недавно Злата приобрела собственный автомобиль Mercedes-Benz белого цвета. Ее жизнь насыщена разнообразными событиями и путешествиями – она посещает различные мероприятия и периодически приезжает в Украину.
- Младшие дети Ольги - сын Валерий и дочь Евдокия – после начала полномасштабного вторжения в Украину переехали вместе с матерью в Великобританию, где сейчас и живут.