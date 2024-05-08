А почему не я, – Женя Янович честно ответил, готов ли стать на защиту страны

Ведущий Женя Янович высказался о мобилизации и своей готовности идти на фронт. Также шоумен назвал звезду, которая является его моральным авторитетом.

33-летний Женя Янович в интервью Маше Ефросининой вспомнил об обновленном законе о мобилизации, что скоро вступит в силу. Он рассказал о том, готов ли пополнить ряды войска.

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Женя Янович о мобилизации

Шоумен признался, что как законопослушный гражданин, готов пойти в ТЦК и обновить свои данные. Янович не исключает варианта, в котором ему придется идти воевать.

Если получится так, что мне будет вручена повестка, все, я готов идти и туда. Потому что сколько бы ты не делал, все равно остается ощущение, что ты "недо". Самое большое, что ты можешь отдать – это поставить на чашу весов свою жизнь и пойти защищать в прямом смысле,

– сказал Женя Янович.

Ведущий заметил, что его работа в тылу также важна. Но он понимает, что совесть будет грызть его изнутри.

Янович о своем товарище Yarmak

Шоумен признался, что для него примером сейчас является рэпер и военнослужащий Yarmak, который не отсиживается в тылу, а действительно защищает страну.

"Он для меня огромный моральный авторитет. Я ему говорю, что мне бывает стыдно конкретно перед ним. У нас любят говорить: "А почему я?", а вы попробуйте себе задать вопрос: "А почему не я?"", – высказался Янович.

Интервью с Женей Яновичем: смотрите видео онлайн

Звезды о мобилизации