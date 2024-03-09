Исполнитель раскрыл, что стало причиной его алкоголизма. К тому же он рассказал, до сих пор ли употребляет спиртное.
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Как у MELOVIN началась алкогольная зависимость
Певец рассказал, что 2019 год был для него на удивление успешным. Однако пандемия COVID-19 все перечеркнула. Тогда MELOVIN "сломался" и нашел утешение в алкоголе. Он даже прибегал к употреблению запрещенных веществ.
Впервые ты попадаешь в ситуацию, когда не понимаешь, откуда взять деньги, чтобы оплатить команду. Как их тянуть? Никто же к этому меня не готовил. Ты впервые в таком тупике... Что делать? У меня был ступор и я решил это запивать алкоголем,
– признался исполнитель.
Когда MELOVIN прекратил употреблять алкоголь
Артист поделился, что в один момент просто начал "пухнуть". В то же время тогда он не понимал, почему так происходит и решил удалить комки Биша, чтобы выглядеть стройнее.
Для этого MELOVIN нужно было сдать кровь. Именно тогда медики обнаружили, что певец находится на преддиабетической стадии. В то же время артист вместо того, чтобы бросить пить, начал употреблять спиртное еще больше.
Меня это ввело в отчаяние – узнать в 26 лет о том, что у тебя сахарный диабет и гепатоз печени, который может перерасти в цирроз. Меня это выбило из колеи и я продолжил употреблять алкоголь,
– объяснил исполнитель.
Однако однажды ему стало очень плохо в трезвом состоянии. Тогда, по словам певца, он почувствовал полное онемение конечностей и интенсивную колющую боль. После этого MELOVIN еще раз обратился к врачам, которые уже поставили ему диагноз диабет и он решил отказаться от алкоголя. Сейчас певец не употребляет около 10 месяцев.
Интервью с MELOVIN: смотрите видео онлайн
Что известно о заболевании MELOVIN
- У артиста MODY-диабет – аутосомно-доминантное заболевание, которое обычно передается из поколения в поколение. Его называют "третьим" типом диабета.
- Эксперты отмечают, что около 5% диабетиков страдают именно этим типом, поэтому заболевание является редким.
- MODY-диабет встречается преимущественно у детей и молодых людей и характеризуется группой генетических заболеваний, которые приводят к нарушению функции бета-клеток поджелудочной железы, выделяющих инсулин.
- Известно, что после того, как в MELOVIN диагностировали заболевание, он полностью изменил свой образ жизни. Как следствие, исполнитель похудел на 15 килограммов.