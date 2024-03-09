Исполнитель раскрыл, что стало причиной его алкоголизма. К тому же он рассказал, до сих пор ли употребляет спиртное.

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Как у MELOVIN началась алкогольная зависимость

Певец рассказал, что 2019 год был для него на удивление успешным. Однако пандемия COVID-19 все перечеркнула. Тогда MELOVIN "сломался" и нашел утешение в алкоголе. Он даже прибегал к употреблению запрещенных веществ.

Впервые ты попадаешь в ситуацию, когда не понимаешь, откуда взять деньги, чтобы оплатить команду. Как их тянуть? Никто же к этому меня не готовил. Ты впервые в таком тупике... Что делать? У меня был ступор и я решил это запивать алкоголем,

– признался исполнитель.

Когда MELOVIN прекратил употреблять алкоголь

Артист поделился, что в один момент просто начал "пухнуть". В то же время тогда он не понимал, почему так происходит и решил удалить комки Биша, чтобы выглядеть стройнее.

Для справки! Удаление комков Биша – это хирургическая операция разработана для удаления жировых отложений, расположенных в щечной области. Ее цель – уменьшить округлость щек, сделать овал лица более четким и улучшить внешний вид скул.

Для этого MELOVIN нужно было сдать кровь. Именно тогда медики обнаружили, что певец находится на преддиабетической стадии. В то же время артист вместо того, чтобы бросить пить, начал употреблять спиртное еще больше.

Меня это ввело в отчаяние – узнать в 26 лет о том, что у тебя сахарный диабет и гепатоз печени, который может перерасти в цирроз. Меня это выбило из колеи и я продолжил употреблять алкоголь,

– объяснил исполнитель.

Однако однажды ему стало очень плохо в трезвом состоянии. Тогда, по словам певца, он почувствовал полное онемение конечностей и интенсивную колющую боль. После этого MELOVIN еще раз обратился к врачам, которые уже поставили ему диагноз диабет и он решил отказаться от алкоголя. Сейчас певец не употребляет около 10 месяцев.

Интервью с MELOVIN: смотрите видео онлайн

Что известно о заболевании MELOVIN