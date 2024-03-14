Именно тогда состоялся первый выезд музыканта на фронт. На фото он предстал в военной форме и имел уставший вид.

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Когда состоялся первый выезд Жени Галича на передовую

Певец опубликовал фотографию со своего первого выезда на фронт, который прошел в мае 2022 года.

Всех причастных с Днем добровольца. Вечная слава павшим Героям,

– подчеркнул музыкант.



Женя Галич показал свой первый выезд в армии / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о службе Жени Галича в армии

В начале полномасштабного вторжения певец активно занимался волонтерством. В то же время в апреле он официально стал военным, присоединившись к 135 батальону 114 отдельной бригады теробороны.

Я поправился на 7 кило плюс-минус. Отстриг себе волосы. Я не ношу маникюр теперь, почему-то не складывается. И я всем сердцем ненавижу русских,

– рассказывал о своих изменениях за год большой войны музыкант.