Фильмы для взрослых и Latexfauna: как Женя Галич проводит летние вечера

Лидер группы O.Torvald рассказал, как он проводит теплые летние вечера. И признался, какую украинскую музыку любит слушать сейчас.

Солист группы O.Torvald Женя Галич сейчас вернулся к музыке и может творить. Он рассказал, как проводит свободное время, в частности, вечером.

Смотрите также Женя Галич заговорил о военных: "Иногда стоит дать отдохнуть"

По словам Евгения Галича, в летние вечера он любит смотреть фильмы для взрослых и выступления Артема Пивоварова. Это его любимый артист.

Также лидер O.Torvald рассказал, какие украинские музыканты и группы ему нравятся сейчас.

"Мне нравится Лилу45. Из мужских бэндов "Скажи что-то плохое", какие-то альтернативные прикольные банды. Нравится Mine, Latexfauna могу иногда послушать", – поделился Женя Галич.

Что советуют украинские звезды смотреть вечером