В больнице: жена Виктора Розового показала его новые фото с реабилитации

Участник "Лиги смеха" Виктор Розовый, который в ВСУ, продолжает реабилитацию после осколочного ранения. Комик все чаще выходит на связь с поклонниками и делится моментами из своей жизни.

Недавно мужчина рассказал о своих первых успехах во время реабилитации. Виктор начинает ходить и даже играть в настольный теннис.

Не пропустите В военной форме: Виталий Козловский показал новое фото со службы и сравнил его с архивным

В то же время его жена, Ольга Мерзликина, на этот раз решила показать, как Розовый проводит время в больнице. В своих соцсетях женщина опубликовала видео, на котором юморист играет с собакой, по имени Руслан. Комик поцеловал, обнял и похвалил животное за послушание.

Сеть умилилась от трогательных кадров защитника Украины с собакой. Пользователи пожелали Розовому скорейшего выздоровления и сил. К тому же юзеры отметили, что реабилитация бойца проходит хорошо и его состояние улучшается.

"Вите благодарность за защиту и скорейшего выздоровления. Оля, вам благодарность за выдержку";

"Рада видеть как быстро Витя восстанавливается! Вы молодцы, что проходите этот путь вместе! Желаю скорейшего выздоровления";

"Так тепло и приятно видеть как Розовый идет на выздоровление";

"Радостно видеть, что уже Виктор выглядит лучше. Настроение, как всегда, боевое. Так держать".

Напомним, во время выполнения боевого задания Розовый получил тяжелое осколочное ранение на фронте. Военный перенес сложную операцию, после проведения которой в течение двух недель находился под осмотром нейрохирургов и работников больницы. Семья Виктора сообщила о ранении, когда состояние юмориста стабилизировалось. Через некоторое время его жена Ольга сообщила, что сейчас он восстанавливается в Украине.