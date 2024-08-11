Исполнитель опубликовал две фотографии, на которых предстал во время разных этапов своей жизни. Первый кадр – на пике популярности, а второй – на военной службе.

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На фотографии Виталий, одетый в черную майку и синие джинсы, предстал с бородой и длинными волосами. Он позировал с цветами на фоне воздушных шариков.

"Что было в голове у этого парня", – отреагировал на редкое фото Козловский.

В то же время на новом фото артист показался в совершенно другом амплуа. На кадре певец изображен в военной форме и машине. Так, мужчина продемонстрировал, как изменился за время вторжения.



Виталий Козловский на службе и в молодости / Скриншоты из инстаграм-сторис

Напомним, с июня 2023 года Виталий успел побывать на службе в разных воинских частях. Сначала он был в Национальной гвардии, но впоследствии его перевели в ВСУ. Сейчас мужчина служит в Национальном президентском оркестре Министерства обороны Украины. По словам Козловского, он является рядовым солдатом, который выходит в наряды и занимается военным делом, как и все его собратья. Поэтому мужчина не имеет никаких привилегий.