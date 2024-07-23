После публичного конфликта: жена Павлика раскрыла, в каких отношениях с бывшей артиста

Виктор Павлик состоял в браке с Ларисой Созаевой более 20 лет. Супруги разошлись в 2016 году.

Жена певца, 30-летняя блогер Екатерина Репяхова, раскрыла, в каких отношениях находится с экс-избранницей своего мужа. Также бизнесвумен призналась, чем закончился конфликт между Ларисой и Виктором.

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По словам Екатерины, Павлик и Созаева не могли поделить имущество, в частности общую квартиру. Впрочем, сейчас экс-супруги уже решили вопрос с жильем. Исполнитель поделил средства за апартаменты с женщиной, а свою часть заплатил банку, чтобы закрыть кредит.

Репяхова заверила, что Лариса больше не беспокоит супругов, поэтому может спокойно наслаждаться жизнью.

Сейчас ее нет в нашей жизни, слава Богу. Что с ней происходит я не знаю. Эта тема не поднимается. Последнее, что нас связывало – продажа квартиры. То есть все закончилось на том, что квартиру поделили. И она забрала свою долю. Ну как поделили, закрыли кредит. Виктор Франкович себе ничего не забрал. Просто половину отдали банку, а половина осталась ей. Якобы все довольны,

– отметила Екатерина.

Екатерина Репяхова об экс-жене Павлика: смотрите видео онлайн

, Созаева обвинила Репяхову в том, что та забрала у нее мужа и "спокойно готовилась к свадьбе", когда ее сын умирал. В августе 2020 года Лариса заявила, что ее выгоняют из квартиры, где она жила с 21-летним сыном, который погиб от рака. Певец взял жилье в кредит и после развода обязался его выплатить. В то же время Екатерине не нравилось, что ее муж постоянно оплачивает счета бывшей жены.

Напомним, на днях Репяхова вернулась с 3-летним сыном Михаилом с отдыха, на котором пробыла месяц. Блогерша показала долгожданный момент встречи ребенка с Виктором. Исполнитель не мог сдержать улыбки после того, как увидел ребенка, тогда как Михаил тоже был рад встретиться со звездным отцом.