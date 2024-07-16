Как две капли воды: жена Павлика показала племянницу, которая служит в израильской армии

Екатерина Репяхова, жена Виктора Павлика, находилась за границей на отдыхе с сыном. Она поехала к своей сестре в Израиль, чтобы увидеться с родными.

В частности, блогерша встретилась со своей племянницей Лизой. У девушки был день рождения, с чем бизнесвумен уже ее поздравила.

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Инфлюенсерка вручила племяннице подарок, изготовленный из эпоксидной смолы. На нем Екатерина написала искренние поздравления с праздником и прикрепила совместные фото с именинницей. На фотографиях девушки позируют и счастливо улыбаются.

После получения презента Лиза сильно удивилась и обрадовалась поздравлениям Репяховой. Именинница заберет рамку с фотографиями к себе в комнату, где живет во время службы.



Племянница Екатерины Репяховой / Скриншот из инстаграм-сторис

Блогерша поделилась, что ее племянница служит в израильской армии. Из-за этого у девушек было ограниченное количество времени, чтобы поговорить. Впрочем, у них все получилось и родные люди остались довольны встречей.

Любовь моя пришла из армии. Мы увиделись буквально на 10 мин. Люблю и буду сильно скучать,

– написала жена Павлика.



Екатерина Репяхова с племянницей / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, Репяхова рассказала, как прошел перелет в Израиль для ее 3-летнего сына. Михаил вел себя как взрослый, с ним не возникло никаких проблем. Общение со старшими братом и сестрой идут мальчику на пользу.