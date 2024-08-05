В частности, инфлюенсер призналась, какое для нее лучшее время для интима. Также она поделилась, как часто желает заниматься любовью.

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Так, Екатерина Репяхова поделилась, что готова заниматься се*сом ежедневно и лучшее время для интимной близости с мужчиной для нее – это утро.

Смотря, сколько лет партнерам. Когда твоему мужчине 50+, то ты немного иначе думаешь. Если говорить о себе, то мне 30 лет и мне хочется каждый день. Но больше всего утром, тогда я продуктивнее,

– рассказала блогерша.

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Напомним, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова в мае отпраздновали 4 годовщину свадьбы.