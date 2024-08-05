Зокрема, інфлюенсерка зізналася, який для неї найкращий час для інтиму. Також вона поділилася, як часто бажає кохатися.
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Так, Катерина Репяхова поділилася, що готова займатися се*сом щодня та найкращий час для інтимної близькості з чоловіком для неї – це ранок.
Дивлячись, скільки років партнерам. Коли твоєму чоловіку 50+, то ти трохи інакше думаєш. Якщо казати про себе, то мені 30 років і мені хочеться кожен день. Але найбільше зранку, тоді я продуктивніша,
– розповіла блогерка.
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Нагадаємо, Віктор Павлік та Катерина Репяхова у травні відсвяткували 4 річницю весілля.