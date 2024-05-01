Виктор Павлик готовится к операции: "Может умереть в любой момент"
1 мая 2024, 15:58Читати новину українською
Источник:Екатерина Репяхова
Виктор Павлик родился с пороком сердца. Артисту должны были ранее провести операцию, но он от нее отказался. Из-за этого певец, по словам его жены, может в любой момент умереть.
Однако Екатерина Репяхова рассказала, что все же есть хорошие новости. Мужа на днях уговорили на операцию. Что интересно, сделала это не любимая.
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Что Екатерина Репяхова сказала об операции Виктора Павлика
Супруга артиста поделилась, что врачи связались с исполнителем и уговорили его на операцию, которую он откладывал долгое время.
У Виктора Павлика критическая ситуация, он может умереть в любой момент,
– подчеркнула блогер.
Виктору Павлику скоро сделают операцию / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о болезни Виктора Павлика
- В июле прошлого года исполнитель прошел обследование. Именно тогда врачи обнаружили, что ему грозит внезапная смерть.
- Дело в том, что врожденный порок сердца привел к тому, что с возрастом один из сердечных клапанов Павлика вышел из строя, что повлекло необходимость его замены на искусственный.
- Певец планировал операцию на осень, но в итоге решил ее отменить. По словам жены Виктора, он ранее отказался от операции, поскольку его ничего не беспокоит по здоровью. Кроме того, у матери артиста, которой более 80 лет, больное сердце, и муж верит, что проживет столько же, сколько и она.