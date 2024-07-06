В сети предполагали, что отец с сыном могут быть в Болгарии. Впрочем, наконец Алексей Потапенко рассекретил место, где отдыхал с сыном.
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Так, звездный папа в соцсети выложил видео, где показал, как Андрей играет в баскетбол на спортивной площадке.
Тренировки, тренировки, тренировки. 15 лет,
– отметил под постом Потап.
К подписи он добавил флаг Украины и Испании. Именно это и натолкнуло поклонников рэпера на то, что Алексей с сыном провели время в Испании.
Отметим, на днях Потап показался в новой стране. Продюсер поделился кадрами из Франции.