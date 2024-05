Заметим, что накануне дня рождения исполнитель сменил имидж. Он покрасился в блонд.

Как Монатик выглядел в молодости

Выяснилось, что тогда певец носил дреды. Он выставил фото, где, вероятно, с одноклассниками празднует последний звонок. На фотографиях юный будущий артист был одет в черный брючный костюм и красный галстук.



Монатик в юности / Скриншот из инстаграмм-сторис артиста



Монатик в юности / Скриншот из инстаграмм-сторис

Кроме того, исполнитель выставил свое детское фото. На снимке он маленький предстал в гольфе и комбинезоне.



Монатик в детстве / Скриншот из инстаграмм-сторис певца

Как выглядели другие знаменитости в молодости

В начале февраля социальные сети покорил трогательный флешмоб. Дэмиан Рафф из Аризоны начал этот тренд, поделившись фотографией, на которой он наслаждается пивом с мамой, когда ему исполнился 21 год – легальный возраст для употребления алкоголя в США. Челендж Lets see you at 21 быстро распространился в Украине, и к нему присоединились такие знаменитости, как Наталья Могилевская, Маша Ефросинина, Тина Кароль и другие, опубликовав собственные архивные фото.

Как выглядели украинские знаменитости в молодости / Фото из их соцсетей