Блогерка Катерина Репяхова вирушила у відпустку за кордон без чоловіка, Віктора Павліка. Разом з нею на відпочинок відправився син та мама.

До слова Дружина Віктора Павліка гучно відсвяткувала 30-річчя: фото та відео з вечірки

Дружина Віктора Павліка розповіла, що вона приїхала в Ізраїль, де живе її сестра. Рідні були дуже раді бачити одне одного.

Ми приїхали в Ізраїль до моєї рідної сестри. Вона живе в Ізраїлі 10 років. У сестри троє діток: Ліза, Габі та Йося,
– поділилась Катерина Репяхова.

Дружина Віктора Павліка у відпустці: відео

Катерина Репяхова розповіла, як минув переліт для неї та 3-річного Михасика. Вона поділилась, що син поводив себе як дорослий, з ним не виникло жодних проблем. Зараз спілкування зі старшими братом та сестрою йде хлопчику на користь.

"Буквально за 3 дні спілкування зі старшими сестричкою і братиком я помітила у сина стрибок зросту. Нові слова, нова поведінка, краще розуміння зверненої мови. Михасик дуже тягнеться за старшими", – зауважила блогерка.

Катерина Репяхова з сином на відпочинку / Фото з інстаграм-сторіз

Останні новини про Віктора Павліка й Катерину Репяхову

  • 30 травня, у 4 річницю весілля, блогерка влаштувала сюрприз артистові. Оскільки у них не було офіційного розпису, Катерина влаштувала весільну церемонію – вийшла до коханого у сукні.
  • 13 червня Катерина Репяхова відсвяткувала день народження. З 30-річчям її зворушливо привітав чоловік, присвятивши теплі слова і зізнавшись у коханні.
  • Інфлюенсерка влаштувала гучне святкування з нагоди ювілею. Вона організувала вечірку в одному зі столичних закладів та провела цей день з родиною та друзями. Віктор Павлік виконав кілька хітів під гітару.