Блогерка Катерина Репяхова вирушила у відпустку за кордон без чоловіка, Віктора Павліка. Разом з нею на відпочинок відправився син та мама.
До слова Дружина Віктора Павліка гучно відсвяткувала 30-річчя: фото та відео з вечірки
Дружина Віктора Павліка розповіла, що вона приїхала в Ізраїль, де живе її сестра. Рідні були дуже раді бачити одне одного.
Ми приїхали в Ізраїль до моєї рідної сестри. Вона живе в Ізраїлі 10 років. У сестри троє діток: Ліза, Габі та Йося,
– поділилась Катерина Репяхова.
Дружина Віктора Павліка у відпустці: відео
Катерина Репяхова розповіла, як минув переліт для неї та 3-річного Михасика. Вона поділилась, що син поводив себе як дорослий, з ним не виникло жодних проблем. Зараз спілкування зі старшими братом та сестрою йде хлопчику на користь.
"Буквально за 3 дні спілкування зі старшими сестричкою і братиком я помітила у сина стрибок зросту. Нові слова, нова поведінка, краще розуміння зверненої мови. Михасик дуже тягнеться за старшими", – зауважила блогерка.
Катерина Репяхова з сином на відпочинку / Фото з інстаграм-сторіз
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