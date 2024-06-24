Блогерка Катерина Репяхова вирушила у відпустку за кордон без чоловіка, Віктора Павліка. Разом з нею на відпочинок відправився син та мама.

До слова Дружина Віктора Павліка гучно відсвяткувала 30-річчя: фото та відео з вечірки

Дружина Віктора Павліка розповіла, що вона приїхала в Ізраїль, де живе її сестра. Рідні були дуже раді бачити одне одного.

Ми приїхали в Ізраїль до моєї рідної сестри. Вона живе в Ізраїлі 10 років. У сестри троє діток: Ліза, Габі та Йося,

– поділилась Катерина Репяхова.

Дружина Віктора Павліка у відпустці: відео

Катерина Репяхова розповіла, як минув переліт для неї та 3-річного Михасика. Вона поділилась, що син поводив себе як дорослий, з ним не виникло жодних проблем. Зараз спілкування зі старшими братом та сестрою йде хлопчику на користь.

"Буквально за 3 дні спілкування зі старшими сестричкою і братиком я помітила у сина стрибок зросту. Нові слова, нова поведінка, краще розуміння зверненої мови. Михасик дуже тягнеться за старшими", – зауважила блогерка.

Катерина Репяхова з сином на відпочинку / Фото з інстаграм-сторіз

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