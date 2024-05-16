Должна быть сильной, – жена Виктора Павлика призналась, что семья переживает тяжелые времена

Жена певца Виктора Павлика, бизнесвумен и блогер Екатерина Репяхова сообщила, что ее семья переживает сложные времена. Так, женщина взволновала своих поклонников.

Недавно блогер сообщила о диагнозе своего сына Михаила – диспраксия. Из-за этого у мальчика, вероятно, есть сложности с контролем движений своего тела. Впрочем, звездная мамочка занимается решением этой проблемы. Однако снова произошло что-то серьезное.

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Почему Репяхова вышла заплаканная к фанатам

Бизнесвумен в своих соцсетях опубликовала видео, на котором она с заплаканными глазами. Она отметила, что ее семья переживает сложные времена. Впрочем, жена Павлика не рассказала, что на самом деле произошло.

Не могу вам передать, какие сложные времена проживает наша семья. Но остается и что-то позитивное в этой жизни,

– поделилась Репяхова.



Жена Павлика призналась о сложном времени в семье / Скриншот из инстаграм-сторис

В то же время Екатерина пообещала поделиться всем позже. Также она подчеркнула, что "должна быть сильной", несмотря на все невзгоды.



Заплаканная Екатерина Репяхова / Скриншот из инстаграм-сторис

Стоит отметить, что днем ранее Екатерина Репяхова рассказала, что Виктор Павлик готовится к операции. Исполнитель родился с пороком сердца. Врачи ранее предлагали прооперировать Павлика, однако тот отказался – однако из-за этого он в любой момент мог умереть. Однако сейчас медикам удалось уговорить артиста.

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