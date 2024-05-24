Гуляйте вальсом, – жена Павлика ответила хейтерам, критикующим ее за видео из операционной

Жену Виктора Павлика Екатерину Репяхову захейтили в сети из-за ее видео из операционной, где находился ее муж. Впрочем, бизнесвумен уже ответила критикам.

23 мая Виктора Павлика выписали из больницы, где ему проводили операцию на сердце. По словам Екатерины, ее муж понемногу восстанавливается.

Не пропустите Должна быть сильной, – заплаканная жена Виктора Павлика призналась, что семья переживает тяжелые времена

Как Репяхова поставила на место хейтеров

Некоторые пользователи выразили непонимание жене Павлика из-за большого количества материала из больницы и операционной, где проводилось хирургическое вмешательство Виктору. Юзеры не могут понять, почему Екатерина в такой сложный период своей жизни решила все задокументировать на камеру и опубликовать в сеть.

Впрочем, Репяхова не замедлила с ответом хейтерам. Блогерша подчеркнула, что Павлик сам попросил ее прислать фотографии из реанимации его друзьям.

Если что-то кому-то не нравится – гуляйте вальсом. Никому не обещала быть удобной и хорошей,

– поставила на место хейтеров Екатерина.



Екатерина Репяхова ответила хейтерам / Скриншот из инстаграмм-сторис

В то же время бизнесвумен отметила, что ее муж сделал операцию ради своего 2-летнего сына Михаила.



Павлик сделал операцию ради сына / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно об операции Виктора Павлика