Менее чем за два дня: жена Виктора Павлика перенесет операцию

Жена певца Виктора Павлика сообщила, что скоро она перенесет хирургическое вмешательство. Накануне она делает все необходимые анализы.

Екатерина Репяхова открыта перед своими подписчиками и всегда рассказывает о важных событиях. На этот раз она сообщила фанатам, что ее ждет операция.

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Екатерина Репяхова перенесет операцию

Виктор Павлик отвез жену на обследование за два дня до хирургического вмешательства. 29-летняя блогерша прошла флюорографию.

Муж везет меня на флюорографию. Операция менее чем за два дня,

– рассказала Екатерина Репяхова.



Екатерина Репяхова готовится к операции / Фото из инстаграм-сториз

Сейчас звездная жена не стала уточнять, почему ей нужно перенести операцию. Ранее блогерша жаловалась на боль в плече, которая беспокоила ее полгода. Тогда врач посоветовал ей кинезиотерапию – вид тренировок, предусматривающий работу с реабилитологом.

Виктор Павлик вместо этого отказался от операции