Думали, есть опыт, – жена Мирошниченко рассказала об адаптации приемных детей

Тимур и Инна Мирошниченко усыновили дочь, поэтому теперь каждый член семьи адаптируется к новым реалиям. Жена шоумена рассказала, как прошли ее дни и кто помогает в непростой период.

Инна Мирошниченко в инстаграм-сториз рассказала, что муж уехал в командировку, поэтому она обратилась за помощью к двум няням. Ведь самой заботиться о четырех детях очень сложно.

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Тим уехал в командировку почти сразу, как нас привез. Такая жизнь родителей четверых, надо постоянно крутиться. Две няни переехали к нам, а у меня все равно впечатление, что я на грани выживания. Столько много всего и мало меня,

– поделилась Инна.



Инна Мирошниченко о новых реалиях / Фото из инстаграм-сториз

Жена шоумена объяснила, что даже одной няни было бы не достаточно, чтобы успеть все. Например, вчера целый день ушел на то, чтобы дочь Ангелина прошла полное медицинское обследование. Между тем Марселю тоже нужно сопровождение, а потом надо забрать Мию и Марка из детского сада.



Инна Мирошниченко о новых реалиях / Фото из инстаграм-сториз

Инна Мирошниченко добавила, что адаптация Марселя и Ангелины проходят совсем по-разному.

"У нас настолько разные адаптации. Та, которая была с Марселем, и сейчас с Ангелиной. Мы думали, мы что-то понимаем, имеем опыт", – призналась она.



Инна Мирошниченко о новых реалиях / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, недавно Тимур и Инна Мирошниченко стали родителями в четвертый раз. Они удочерили 8-летнюю девочку Ангелину. Семья проходит непростой этап, ведь каждый член семьи адаптируется к новым реалиям.