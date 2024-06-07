Женщина отметила, что не обошлось без денег. Светлана сказала, что делал он это для того, чтобы достучаться до аудитории, что потребляла российский контент.
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Кузьма написал немало крутых треков. Среди которых – "Герой", "Наши" и "Новая статуя свободы". В то же время тогда на радио "крутили" русский шансон, поэтому для того, чтобы донести свои песни до слушателей, Андрей был вынужден прибегать к финансовым рычагам. Он платил радиостанциям за ротацию своих композиций.
Он уже хотел достучаться до всех. На радио в эти годы был полностью русский шансон. Тогда все было не форматом, все было русское. Он порой оплачивал какие-то свои эфиры. Он платил и не раз, везде платил,
– поделилась Светлана.
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Что известно о смерти Кузьмы
- Трагическая автокатастрофа оборвала жизнь 46-летнего певца вблизи села Лозоватка на Днепропетровщине.
- Роковой инцидент произошел, когда мужчина возвращался со своего концерта в Кривом Роге за рулем внедорожника Toyota Sequoia. На повороте его автомобиль столкнулся со встречным молоковозом, удар пришелся на левую сторону машины Кузьменко. В результате полученной тяжелой черепно-мозговой травмы артист погиб на месте.
- В автомобиле вместе с ним находилась менеджер группы "Скрябин" Ольга Любченко, которой посчастливилось выжить благодаря ремню безопасности и подушке.
- В то же время водитель молоковоза отделался незначительными травмами.
- Несмотря на официальную версию следствия, согласно которой причиной трагедии стало превышение скорости и потеря контроля над управлением, смерть Кузьмы до сих пор вызывает многочисленные дискуссии. Сторонники певца считают, что авария могла быть спровоцирована намеренно из-за критики Андрея Кузьменко в адрес властей.
- Жизнь талантливого музыканта оборвалась на пике карьеры, лишь за день до трагедии он выпустил свой последний клип на песню "Дельфин".
- Гибель Кузьмы Скрябина стала невосполнимой утратой для украинской культуры, оставив глубокий след в сердцах миллионов поклонников.