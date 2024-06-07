Женщина отметила, что не обошлось без денег. Светлана сказала, что делал он это для того, чтобы достучаться до аудитории, что потребляла российский контент.

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Кузьма написал немало крутых треков. Среди которых – "Герой", "Наши" и "Новая статуя свободы". В то же время тогда на радио "крутили" русский шансон, поэтому для того, чтобы донести свои песни до слушателей, Андрей был вынужден прибегать к финансовым рычагам. Он платил радиостанциям за ротацию своих композиций.

Он уже хотел достучаться до всех. На радио в эти годы был полностью русский шансон. Тогда все было не форматом, все было русское. Он порой оплачивал какие-то свои эфиры. Он платил и не раз, везде платил,

– поделилась Светлана.

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