Жінка зауважила, що не обійшлося без грошей. Світлана наголосила, що робив він це для того, щоб достукатись до аудиторії, що споживала російський контент.

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Кузьма написав чимало крутих треків. Серед яких – "Герой", "Наші" та "Нова статуя свободи". Водночас тоді на радіо "крутили" російський шансон, тож для того, щоб донести свої пісні до слухачів, Андрій був змушений вдаватися до фінансових важелів. Він сплачував радіостанціям за ротацію своїх композицій.

Він уже хотів достукатися до всіх. На радіо в ці роки був повністю російський шансон. Тоді все було не форматом, все було російське. Він деколи оплачував якісь свої ефіри. Він платив і не раз, всюди платив,

– поділилася Світлана.

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