Жінка зауважила, що не обійшлося без грошей. Світлана наголосила, що робив він це для того, щоб достукатись до аудиторії, що споживала російський контент.
Не пропустіть Джамала зворушила мережу фото новонародженого сина: рідкісні кадри Аліма
Кузьма написав чимало крутих треків. Серед яких – "Герой", "Наші" та "Нова статуя свободи". Водночас тоді на радіо "крутили" російський шансон, тож для того, щоб донести свої пісні до слухачів, Андрій був змушений вдаватися до фінансових важелів. Він сплачував радіостанціям за ротацію своїх композицій.
Він уже хотів достукатися до всіх. На радіо в ці роки був повністю російський шансон. Тоді все було не форматом, все було російське. Він деколи оплачував якісь свої ефіри. Він платив і не раз, всюди платив,
– поділилася Світлана.
Новий випуск "Дому звукозапису": дивіться відео онлайн
Що відомо про смерть Кузьми
- Трагічна автокатастрофа обірвала життя 46-річного співака поблизу села Лозуватка на Дніпропетровщині.
- Фатальний інцидент стався, коли чоловік повертався зі свого концерту в Кривому Розі за кермом позашляховика Toyota Sequoia. На повороті його автомобіль зіткнувся із зустрічним молоковозом, удар прийшовся на лівий бік машини Кузьменка. Внаслідок отриманої важкої черепно-мозкової травми артист загинув на місці.
- В автомобілі разом з ним перебувала менеджер гурту "Скрябін" Ольга Любченко, якій пощастило вижити завдяки паску безпеки та подушці.
- Водночас водій молоковоза відбувся незначними травмами.
- Попри офіційну версію слідства, згідно з якою причиною трагедії стало перевищення швидкості та втрата контролю над керуванням, смерть Кузьми досі викликає численні дискусії. Прихильники співака вважають, що аварія могла бути спровокована навмисно через критику Андрія Кузьменка на адресу можновладців.
- Життя талановитого музиканта обірвалося на піку кар'єри, лише за день до трагедії він випустив свій останній кліп на пісню "Дельфін".
- Загибель Кузьми Скрябіна стала непоправною втратою для української культури, залишивши глибокий слід у серцях мільйонів шанувальників.