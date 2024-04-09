Жена Романа Сасанчина потеряла ребенка: "Пропасть печали, страха и разочарования"
Источник:Иванна Сасанчин
Жена Романа Сасанчина сообщила, что у нее произошло замирание беременности. Девушка потеряла ребенка.
Блогер Иванна Сасанчин сообщила о горе в ее семье. В инстаграм-сториз она впервые поделилась о том, что ей пришлось переживать последние две недели.
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Жена Сасанчина потеряла ребенка
Жена Романа Сасанчина рассказала, что все произошло очень быстро и неожиданно. Через несколько дней после новости о беременности она узнала о замирании.
Все произошло супербыстро, непонятно. В один день ты узнаешь, что ты беременна, и у тебя сразу куча мыслей, планов. Ты видишь перед собой целую новую жизнь, много о чем начинаешь мечтать и через несколько дней тебе говорят, что беременность замерла. Ты с такого счастливого периода быстро падаешь в пропасть печали, страха, разочарования..
– призналась Иванна.
Иванна Сасанчин потеряла ребенка / Фото из инстаграм-сториз
Блогерша верит, что все в дальнейшем будет хорошо. Она прожила непростой период и осознала, что стоит двигаться дальше.
"Две недели я жила в боли. Меня болело все. Главное, что врач сказала, что не будем делать ни выскабливание, ни ничего вакуумом, а просто попробуем гормонами вызвать еще раз менструацию, чтобы пошел новый цикл. И возможно, не надо будет вмешиваться туда хирургически. Живот болел ужасно, обезболивающие не помогали, меня тошнило. Вроде стало немного легче", – сообщила о своем состоянии Иванна.
Иванна Сасанчин потеряла ребенка: видео
Что известно о браке Романа и Иванны
- Роман и Иванна Сасанчины поженились в декабре 2021 года. Через месяц они стали родителями: у пары родилась дочь Элизабет. Уже в январе 2023 года супруги также поженились в церкви.
- Жена победителя "Голоса страны-10" откровенно говорила о том, что она думает о втором ребенке. Тогда Иванна призналась, что ее муж мечтает о еще одной дочери.
- Около двух недель назад Иванна Сасанчин жаловалась на проблемы со здоровьем. Девушка подозревала, что у нее снова образовалась киста.