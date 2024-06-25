За считанные дни до родов: беременная жена Евгения Кота показала фото топлес

Танцовщик Евгений Кот и его жена Наталья Татаринцева готовятся стать родителями. На последней неделе беременности тренер поделилась новыми снимками.

Жена украинского хореографа Евгения Кота опубликовала на своей странице серию кадров, которые сделала на последних неделях беременности. Она показала свои будни, подготовку к родам и не только.

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Наталья Татаринцева поделилась милыми кадрами с мужем и показала, как он беспокоится о ней. Также продемонстрировала, как продвигается строительство нового дома.

Тренер обнародовала и откровенное фото, которое сделала в постели топлес, засветив округлый животик.

39 неделя. И щечки уже, как лепешки,

– подписала снимки звездная жена.



Наталья Татаринцева / Фото из инстаграма тренера

Наталья Татаринцева также поделилась, что за период беременности набрала 14 килограммов.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева станут родителями впервые