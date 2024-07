Владимир Дантес и украинские комики – Антон Тимошенко, Василий Байдак, Олег Свищ и Слава Кедр в составе группы Badstreet boys объявили новый креативный сбор. Юмористы собирают 7 миллионов гривен для 3 ОШБр, ГУР и ССО.

К слову Это не в моей карте мира, – Владимир Дантес прокомментировал одиозные заявления Волошина о перемирии

Коллектив выпустил композицию под названием "Це так" – это кавер на трек Элтона Джона и британской группы Blue Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Элтона Джона в клипе сыграл третий президент Украины Виктор Ющенко. Это не единственный сюрприз: среди тех, кто задонатит на сбор от 100 гривен юмористы будут разыгрывать мед от Виктора Андреевича.

Это так. Badstreet boys и Виктор Андреевич Ющенко (мы сами в шоке) начинают июльский сбор на 7 миллионов. Все донаты превратятся в различные дроны для 3 ОШБр и ГУР и бус для ССО,

– сообщили комики.

Если вы тоже хотите присоединиться к сбору, переходите по ссылке. Реквизиты: Monobank – 4441111139857332, "ПриватБанк" – 4731185612029279, Paypal – superkleysuper@gmail.com.