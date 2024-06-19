Парень, что уже более двух лет защищает Украину от российских оккупантов, выставил милое фото с любимой. Так, выяснилось, что вместе они провели время в Карпатах.

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Иван в инстаграм-сторис поделился фотографиями со страницы своей любимой Ксении. Оказалось, что в течение трех дней влюбленные покорили семь вершин Карпатских гор. В частности, они совершили восхождение на самую высокую гору Украины – Говерлу. На вершине Иван вместе с девушкой и их собакой сделали милую фотографию, где нежно поцеловались. Кроме того, известно, что пара успела посетить живописное озеро Несамовитое, где тоже сделала романтическое фото.

Что известно об Иване Пелехе и его избраннице

Сын известного ведущего получил образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. После окончания учебы он начал карьеру оператора, специализируясь на кино- и телепроизводстве. Однако полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, в корне изменила его планы.

Свой предыдущий опыт работы с дронами для съемок Иван вынужден был применить в боевых условиях.

В конце февраля 2022 года он вступил в ряды Территориальной обороны Киева, а впоследствии был отправлен на горячие участки фронта, в частности, участвовал в боях за Лисичанск и в районе Бахмута.

Как отметил сам Иван в своих постах в социальных сетях, реалии войны абсолютно не романтические, несмотря на то, как это иногда может казаться из постов в интернете.

"Каждая новость об успешно освобожденном селе во время контрнаступления на самом деле дается ценой, которую пока не побываешь здесь, наверное, никогда и не осознаешь", – писал Иван Пелех в соцсетях.