Хлопець, що вже понад два роки боронить Україну від російських окупантів, виставив миле фото з коханою. Так, з'ясувалося, що разом вони провели час у Карпатах.

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Іван в інстаграм-сторіс поділився світлинами зі сторінки своєї коханої Ксенії. Виявилося, що протягом трьох днів закохані підкорили сім вершин Карпатських гір. Зокрема, вони здійснили сходження на найвищу гору України – Говерлу. На вершині Іван разом із дівчиною та їхнім собакою зробили милу світлину, де ніжно поцілувалися. Крім того, відомо, що пара встигла відвідати мальовниче озеро Несамовите, де теж зробила романтичне фото.

Що відомо про Івана Пелеха та його обраницю

Син відомого ведучого здобув освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Після закінчення навчання він розпочав кар'єру оператора, спеціалізуючись на кіно- та телевиробництві. Однак повномасштабна війна, розв'язана Росією проти України, докорінно змінила його плани.

Свій попередній досвід роботи з дронами для зйомок Іван змушений був застосувати в бойових умовах.

Наприкінці лютого 2022 року він вступив до лав Територіальної оборони Києва, а згодом був відряджений на найгарячіші ділянки фронту, зокрема, брав участь у боях за Лисичанськ та в районі Бахмута.

Як зазначив сам Іван у своїх дописах у соціальних мережах, реалії війни абсолютно не романтичні, попри те, як це інколи може здаватися з постів в інтернеті.

"Кожна новина про успішно звільнене село під час контрнаступу насправді дається ціною, яку поки не побудеш тут, напевно, ніколи й не усвідомиш", – писав Іван Пелех у соцмережах.